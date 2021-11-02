ФСБ задержала главу администрации крымского Белогорска

Сотрудники ФСБ задержали главу администрации города Белогорск в Крыму Игоря Ипатко. Он был пойман с поличным при получении взятки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Благодарю коллег из ФСБ за высокий профессионализм и верность долгу. Борьба с коррупцией - это системная и непрерывная работа. Каждый, кто нарушает закон, будет в полной мере нести за это ответственность», - написал он в своем Telegram.

Информации от ФСБ пока не поступало. О других деталях случившегося не сообщается.