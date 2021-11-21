Лаборатории и опыт первых: замминистра обороны Булгаков рассказал о ходе модернизации БАМа

Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в эфире «Военной приемки» заявил, что при создании насыпей для новых путей Байкало-Амурской магистрали каждый их слой проверяется лабораторией на соответствие требованиям сурового климата вечной мерзлоты.

«Вы должны понимать, что это не просто так взяли и насыпали. Наверное, слышали, говорят, первый слой, второй слой, вот здесь насыпано 8 слоев. После каждого слоя берутся анализы лабораторией и дается заключение, что все готово и соответствует требованиям. На сегодняшний день вышли на крайний слой. В лаборатории взяли анализы, дали заключение о том, что это готово. И теперь мы будем укладывать балласт, крайний слой щебенки и верхнее строение пути», - объяснил Булгаков.

Замминистра обороны подчеркнул, что все технологии строительства в суровых климатических условиях берутся из отчетов и мемуаров первых строителей БАМа, так как ни у одной страны нет опыта возведения таких масштабных магистралей в вечной мерзлоте.

«Опыт, который был на строительстве с 1974 года, в том числе личные мемуары командующего железнодорожными войсками генерал-полковника Крюкова, нами изучены до деталей. Все, что к современному времени приемлемо, мы взяли на вооружение. Все, что не соответствует, мы соответствуем сегодняшнему времени», - рассказал Булгаков.

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