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Лаборатории и опыт первых: замминистра обороны Булгаков рассказал о ходе модернизации БАМа

Владимир Расходчиков
10:14 21.11.2021
Опыт, полученный от первых строителей Байкало-Амурской магистрали, является уникальным в мире и применяется при современной модернизации железной дороги.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков в эфире «Военной приемки» заявил, что при создании насыпей для новых путей Байкало-Амурской магистрали каждый их слой проверяется лабораторией на соответствие требованиям сурового климата вечной мерзлоты. 

«Вы должны понимать, что это не просто так взяли и насыпали. Наверное, слышали, говорят, первый слой, второй слой, вот здесь насыпано 8 слоев. После каждого слоя берутся анализы лабораторией и дается заключение, что все готово и соответствует требованиям. На сегодняшний день вышли на крайний слой. В лаборатории взяли анализы, дали заключение о том, что это готово. И теперь мы будем укладывать балласт, крайний слой щебенки и верхнее строение пути», - объяснил Булгаков.

Замминистра обороны подчеркнул, что все технологии строительства в суровых климатических условиях берутся из отчетов и мемуаров первых строителей БАМа, так как ни у одной страны нет опыта возведения таких масштабных магистралей в вечной мерзлоте. 

«Опыт, который был на строительстве с 1974 года, в том числе личные мемуары командующего железнодорожными войсками генерал-полковника Крюкова, нами изучены до деталей. Все, что к современному времени приемлемо, мы взяли на вооружение. Все, что не соответствует, мы соответствуем сегодняшнему времени», - рассказал Булгаков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военный БАМ» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске у зрителей появится уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники, а также узнать больше о том, как военнослужащие справляются с суровыми погодными условиями на стройке.

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