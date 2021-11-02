В стране и мире Распался дуэт Artik & Asti Иван Линдеманн Скорее всего, Анна Дзюба начнет свой сольный путь. А Артем Умрихин продолжит писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. © Фото: artikastiofficia, Instagram Читайте нас на: Распалась группа Artik & Asti. Об этом сообщается в официальном аккаунте музыкального коллектива в Instagram. «Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых, наоборот, радостным. Уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально - Аня покидает группу Artik & Asti», - говорится в сообщении. Отмечается, что, скорее всего, Анна Дзюба начнет свой сольный путь. А Артем Умрихин продолжит писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться. «Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik & Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!» - добавил Умрихин. Украинский дуэт Artik & Asti впервые заявил о себе в 2010 году. За годы существования музыканты выпустили четыре студийных альбома. По итогам 2020 года коллектив попал в топы по прослушиваниям на большинстве популярных в РФ стрим-сервисов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика