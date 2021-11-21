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Специалисты объяснили схожесть ворот тоннеля на БАМе и ракет-носителей «Ангара»

Владимир Расходчиков
10:11 21.11.2021
Ворота для самого длинного железнодорожного тоннеля в РФ на Байкало-Амурской магистрали были созданы с применением технологий из ракетостроения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Ворота железнодорожного тоннеля Северо-Муйский на Байкало-Амурской магистрали, самого длинного в России, изготавливались по технологии композиционных материалов, применяемой при создании ракет-носителей «Ангара» и беспилотников С-70 «Охотник». Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал заместитель директора по производству НПК «Композит» Вадим Шогенов.

«На участке, где создавались ракеты-носители «Ангара», изготавливались ворота (тоннеля Северо-Муйский, прим. ред.) именно по той же технологии, которые применяются при изготовлении ракет-носителей и беспилотных летательных аппаратов С-70», - заявил Шогенов.

По словам замдиректора, эти ворота были установлены для поддержания определенной температуры и влажности в тоннеле, а в случае столкновения поезда с ними, двери раскроются, не навредив при этом составу и пассажирам. 

«В данном тоннеле необходимы эти ворота по причине того, что необходима определенная влажность и температура, так как туннель изготовлен в условиях вечной мерзлоты. Если поезд сталкивается с этими воротами, то они разлетаются в сторону и соответственно состав с пассажирами остается невредим», - объяснил сотрудник НПК «Композит».

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