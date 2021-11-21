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Первые строители БАМа рассказали о своей работе при модернизации магистрали

Владимир Расходчиков
10:04 21.11.2021
Построенная еще в XX веке Байкало-Амурская магистраль сегодня модернизируется силами Минобороны России и первых строителей БАМа.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Компания, которая была основана при создании Байкало-Амурской магистрали и участвовала в строительстве Национального центра управления обороной и технополиса «Эра» в Анапе, принимает участие и в возведении новой ветки БАМа. Рабочие «Бамстройпуть» отвечают за инфраструктуры вокруг железной дороги, саму же магистраль строят военные. Об этом «Военной приемке» рассказал гендиректор «Бамстройпуть» Антон Абдурахманов. 

«”Бамстройпуть” изначально был создан для строительства Байкало-Амурской железной магистрали в 1971 году. Ну и так получилось, что опять вернулись строить теперь БАМ-2. В зону нашей ответственности входит все искусственные сооружения - это водопропускные трубы, мосты, сцб, электрификация, переключение», - объяснил глава компании. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военный БАМ» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске у зрителей появится уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники, а также узнать больше о том, как военнослужащие справляются с суровыми погодными условиями на стройке.

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