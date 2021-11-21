В Москве за день выпала одна пятая месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в российской столице выпало около 19% месячной нормы осадков – 11 миллиметров. Об этом сообщили в метеобюро Москвы.

«За сутки в городе, по предварительным расчетам, выпало порядка 19% ноябрьской нормы осадков. Данные получены в 18:00 с базовой метеостанции Москвы на ВДНХ», - передает «Интерфакс» сообщение бюро.

Прошедший день запомнился и другими погодными рекордами. 20 ноября атмосферное давление в Москве опустилось до крайне низких значений и побило рекорд 2008 года - тогда показатели опустились до 722 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жителей европейской части России ждет тотальная непогода в ближайшие дни. По мнению метеоролога, на россиянах скажется повышенная облачность, которая потенциально приведет к так называемому «мокроснежью».