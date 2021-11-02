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Армейский корпус Балтфлота получил партию модернизированных танков Т-72Б3М

Андрей Аркадьев
14:05 02.11.2021
Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа.
Армейский корпус Балтфлота получил партию модернизированных танков Т-72Б3М
© Фото: Минобороны России
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Партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота под Калининградом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту.

«Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа», - говорится в сообщении.

Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны.

Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

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