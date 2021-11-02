Армия Армейский корпус Балтфлота получил партию модернизированных танков Т-72Б3М Андрей Аркадьев Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Партия танков Т-72Б3М поступила на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота под Калининградом. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту. «Новая техника повысит боевые возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа», - говорится в сообщении. Т-72 разработан и производился «Уралвагонзаводом» в Нижнем Тагиле. Стоит на вооружении нескольких десятков стран. Глубокомодернизированные версии танка Т-72Б - Т-72Б3, особенно Т-72Б3М, соответствуют требованиям современной войны. Т-72Б3 является глубокой модификацией танка Т-72Б и отличается от предшественника улучшением большинства основных характеристик. На танк могут устанавливаться прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2, комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1 130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика