Стала известна причина смерти актера из сериала «Воронины» Михаила Зубова
Артист скончался еще 11 ноября, после почти двухнедельного пребывания в реанимационном отделении.
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Причиной смерти российского актера Михаила Зубова стало тяжелое течение коронавирусной инфекции и возникшая на ее фоне пневмония. Об этом рассказала его супруга Наталья Гердт.
По ее словам актер и продюсер умер еще 11 ноября, после почти двухнедельного нахождения в реанимационном отделении, пишут «Известия».
Михаил Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства «Артанде».
Дебют на большом экране у Зубова случился в 2018-ом году. Зрителям он знаком по ролям в сериалах «Воронины», «Капкан для монстра» и «Лихач».