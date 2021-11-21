Стала известна причина смерти актера из сериала «Воронины» Михаила Зубова

Причиной смерти российского актера Михаила Зубова стало тяжелое течение коронавирусной инфекции и возникшая на ее фоне пневмония. Об этом рассказала его супруга Наталья Гердт.

По ее словам актер и продюсер умер еще 11 ноября, после почти двухнедельного нахождения в реанимационном отделении, пишут «Известия».

Михаил Зубов родился в 1979 году, окончил Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, а позднее школу актерского мастерства «Артанде».

Дебют на большом экране у Зубова случился в 2018-ом году. Зрителям он знаком по ролям в сериалах «Воронины», «Капкан для монстра» и «Лихач».