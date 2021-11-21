В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у пяти населенных пунктов в Донбассе

Официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что народная милиция самопровозглашенной ЛНР зафиксировала работу станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков в районе пяти подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе.

«В районе населенных пунктов Попасная, Врубовка, Луганское, Светлодарск и Новозвановка мобильные группы РЭБ осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», - отметил Филипоненко, пишет РИА Новости.

Напомним, в ЛНР ранее неоднократно заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ у линии соприкосновения.

Так силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили их военную технику в этих районах.

В октябре украинские силовики взяли в плен сотрудника Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) самопровозглашенной ЛНР. Представителя СЦКК остановили в районе пункта пропуска «Первомайск - Золотое».

Наблюдатель представительства ЛНР в СЦКК Андрей Косяк был увезен в неизвестном направлении.

Полномочный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего на заседании контактной группы потребовал освободить и вернуть захваченного в плен представителя ЛНР.