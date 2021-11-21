В Совбезе сообщили о возросших рисках проникновения в страну террористов

Военно-политическая нестабильность вблизи российских границ создает дополнительные риски проникновения на территорию страны террористов, диверсантов и экстремистов. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора. Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей», - сказал Гребенкин в интервью «Российской газете».

По его словам, за три последних года на международных каналах сообщения были задержаны более 16 тысяч человек, находившихся в розыске, 112 из них - за участие в террористической деятельности. Был закрыт въезд в Россию для 28 тысяч граждан, подозреваемых в причастности к международному терроризму. На приграничных территориях изъяты 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатки и свыше 120 различных боеприпасов.

Заместитель секретаря Совбеза также призвал обратить внимание на возросшие риски провокаций Киева на крымском направлении. При этом, военная активность НАТО и их союзников в Черноморском регионе и Арктике создают дополнительные очаги напряженности, добавил он.