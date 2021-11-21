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Песков оценил фотографию Эрдогана с картой тюркского мира

Виктория Ивашечкина
15:24 21.11.2021
Частью тюркского мира на карте является значительная часть Балкан, Азербайджан, Казахстан.
Песков оценил фотографию Эрдогана с картой тюркского мира
© Фото: MHP_Bilgi, Twitter
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что турецкие партнеры развивают идею тюркского единства, и это нормально. При этом, по его словам, в Кремле сожалеют, что на карте нет большой красной звезды в центре тюркского мира, который исторически находится в РФ на Алтае.

Так Дмитрий Песков прокомментировал фотографию турецкого лидера Тайипа Эрдогана с картой тюркского мира, куда включена значительная часть территории России, в том числе Сибирь, часть Балкан, Азербайджан, Казахстан.

«Я, единственное, что могу сожалеть, что на карте все-таки не стоит большая красная звезда в центре тюркского мира. Он не в Турции, он на территории Российской Федерации», - прокомментировал Песков в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Карту турецкому лидеру подарил на встрече глава националистической Партии национального движения (ПНД) Девлет Бахчели. Фотография Эрдогана и Бахчели с картой размещена в Twitter ПНД.

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