В Кремле ответили на обвинения Вашингтона в необычной военной активности

Власти Соединенных Штатов Америки обвиняют Россию в необычной военной активности на своей территории, но при этом сами пригнали из-за океана вооруженные силы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнали свои вооруженные силы из-за океана. То есть Соединенные Штаты Америки. Ну, это не совсем логично и не совсем прилично», - сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1».

Накануне Пентагон осуществил крупнейшую высадку американских войск на севере Греции. В порт Александруполис доставили 120 вертолетов и тысячу боевых машин из-за океана. А еще личный состав. Сообщается, что оттуда военные и техника отправятся на учения в страны Восточной Европы.

Операция направлена на усиление американского присутствия на Балканах и в Черном море. В Минобороны России заявили, что подобные маневры являются дестабилизирующим фактором в регионе.