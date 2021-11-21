Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба ФК в Twitter.

Уточняется, что временно исполняющим обязанности наставника клуба станет полузащитник «МЮ» Майкл Каррик.

Сульшеру 48 лет, он возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Сначала в качестве исполняющего обязанности, а вскоре в статусе главного тренера.

В конце октября Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона».

По данным пресс-службы, клуб «освободил от обязанностей» Кумана после поражения команде «Райо Вальекано».