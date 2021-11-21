Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Временно исполняющим обязанности наставника клуба станет Майкл Каррик.
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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба ФК в Twitter.
Уточняется, что временно исполняющим обязанности наставника клуба станет полузащитник «МЮ» Майкл Каррик.
Сульшеру 48 лет, он возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Сначала в качестве исполняющего обязанности, а вскоре в статусе главного тренера.
В конце октября Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона».
По данным пресс-службы, клуб «освободил от обязанностей» Кумана после поражения команде «Райо Вальекано».