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Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Виктория Ивашечкина
14:51 21.11.2021
Временно исполняющим обязанности наставника клуба станет Майкл Каррик.
Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
© Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» официально объявил об отставке Уле Гуннара Сульшера с поста главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба ФК в Twitter

Уточняется, что временно исполняющим обязанности наставника клуба станет полузащитник «МЮ» Майкл Каррик.

Сульшеру 48 лет, он возглавил «Манчестер Юнайтед» в 2018 году. Сначала в качестве исполняющего обязанности, а вскоре в статусе главного тренера.

В конце октября Рональд Куман покинул пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона».

По данным пресс-службы, клуб «освободил от обязанностей» Кумана после поражения команде «Райо Вальекано».

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