Интерпол задержал известного хакера Сергея Павловича в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге Интерпол задержал известного хакера и кардера Сергея Павловича, приехавшего в Северную столицу для отдыха. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на источник.

Мужчину остановили возле отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте, после чего он был доставлен в отдел полиции.

Павлович является знаменитой фигурой в мире киберпреступлений: в США ему грозит срок вплоть до пожизненного за участие в произошедшей в 2008 году крупнейшей в американской истории краже персональных данных. Хакер уже отбывал срок в Белоруссии, откуда он, кстати, родом, а выйдя на свободу в 2016 году, стал успешно вести свой канал на YouТube.

В данный момент он находится в полицейском участке, однако, вероятнее всего, скоро его освободят, поскольку у России и США нет договора об экстрадиции.