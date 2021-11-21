Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белоруссии подтвердили возобновление поставок энергии на Украину

Майя Мусиенко
13:03 21.11.2021
Сообщается, что график подачи был составлен с учетом режимов работы белорусской энергосистемы.
В Белоруссии подтвердили возобновление поставок энергии на Украину
© Фото: Rosenergoatom Concern JSC, Globallookpress
Читайте нас на:

В министерстве энергетики Белоруссии подтвердили выполнение обязательств по контракту на поставки электроэнергии на Украину в ноябре.

«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эту новость также подтвердили на Украине. Отмечается, что график подачи энергии был составлен с учетом режимов работы энергосистемы Белоруссии, а также мощностей генерирующего оборудования.

Ранее в белорусском Минэнерго сообщили прекращении поставки электроэнергии на Украину. Причины решения такого решения не назывались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.