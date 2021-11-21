В Белоруссии подтвердили возобновление поставок энергии на Украину

В министерстве энергетики Белоруссии подтвердили выполнение обязательств по контракту на поставки электроэнергии на Украину в ноябре.

«Беларусь с 21 ноября возобновила поставки электроэнергии в Украину. Экспорт осуществляется в соответствии с подписанным на ноябрь контрактом», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эту новость также подтвердили на Украине. Отмечается, что график подачи энергии был составлен с учетом режимов работы энергосистемы Белоруссии, а также мощностей генерирующего оборудования.

Ранее в белорусском Минэнерго сообщили прекращении поставки электроэнергии на Украину. Причины решения такого решения не назывались.