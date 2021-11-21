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Путин провел телефонный разговор с Пашиняном

Роман Захаров
12:45 21.11.2021
Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России в вопросе урегулирования в Нагорном Карабахе.
Путин провел телефонный разговор с Пашиняном
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках беседе стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и меры по ее стабилизации.

«Продолжено обсуждение ситуации в регионе и мер, предпринимаемых в целях ее стабилизации - в контексте реализации трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и 11 января сего года. Никол Пашинян выразил признательность за активные посреднические усилия России. Условлено о дальнейших контактах», - сказано в сообщении пресс-службы Кремля.

Это уже второй телефонный разговор между российским и армянским лидерами, состоявшийся на текущей неделе. Во вторник, 16 ноября, Путин и Пашинян обсуждали ситуацию, сложившуюся на армяно-азербайджанской границе, после ряда вооруженных инцидентов

Ранее Баку и Ереван обвинили друг друга в вооруженных провокациях на границе. Сразу после этого глава МО РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с его армянским и азербайджанским коллегами. После этого стороны прекратили столкновения.

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