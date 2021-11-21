Умерла литературный критик Мариэтта Чудакова

Литературный критик Мариэтта Чудакова 21 ноября скончалась в реанимации московской больницы в Коммунарке в возрасте 84 лет. Об этом в воскресенье сообщила дочь писательницы.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», – написала женщина на своей странице в Facebook.

Сообщается, что время и место прощания с критиком будет названо позднее.

Мариэтта Чудакова была известным российским литературоведом, историком литературы и текстологом, а также доктором филологических наук, членом Европейской академии и профессором Литературного института. Ею были написаны более 200 научных работ и статей в области истории литературы двадцатого века, истории филологической науки и литературной критики.