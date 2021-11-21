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«Роснано» обсудило свои долги с кредиторами

Роман Захаров
11:32 21.11.2021
Как заявили в компании, «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок».
«Роснано» обсудило свои долги с кредиторами
© Фото: Михаил Воскресенский, РИА Новости
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«Роснано» провело встречу с кредиторами и держателями облигаций, на которой обсуждались долги компании и пути их погашения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте корпорации.

Как считают в компании, «накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель Общества требуют корректировок». В рамках встречи с кредиторами был затронут вопрос реструктуризации долга в интересах заемщиков.

В «Роснано» отметили, что в настоящий момент существует возможность «выработать компромиссные варианты развития ситуации», которые в дальнейшем помогут избежать «наиболее негативных сценариев». В компании при этом заверили, что диалог с кредиторами и прочими заинтересованными лицами будет продолжаться.

С пятницы Мосбиржа приостановила торги девятью выпусками облигаций «Роснано» - тремя классическими на 31,4 миллиарда рублей и шестью биржевыми на 40,2 миллиарда. По пяти из них компания обязана выплатить полугодовой или квартальный доход по купонам.

В заключительной отчетности за первое полугодие текущего года компания указала, что рассматривает возможность привлечения дополнительного финансирования от единственного акционера - государства, и допустила, что не сможет обслуживать заем.

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