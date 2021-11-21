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Ветеран БАМа рассказала об условиях стройки магистрали в СССР и сравнила их с современными

Владимир Расходчиков
10:57 21.11.2021
Сегодняшние покорители БАМа живут не в палатках, а в специальных зданиях, к которым подведено электричество и теплая вода, есть все удобства для проживания.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одна из первых строителей Байкало-Амурской магистрали, жительница Верхнезейска Зинаида Плотникова посмотрела условия жизни современных военных железнодорожников, занимающихся модернизацией магистрали. В эфире «Военной приемки» она сравнила их с жизнь на БАМе во времена СССР.

«Раньше жили бедные солдатики, в палатках тут жили, работали. Вообще, жалко даже было. Такие морозы ужасные, такая обстановка была. Вообще не останавливали стройку, все время сыпали. Все время работали. Работали днем и ночью. Сейчас хорошие комнаты, сейчас все условия для ребят. Есть стирка, побриться есть где, привести себя в порядок, погладить. Красота. Как на подводной лодке. Все есть для ребят», - поделилась впечатлениями ветеран БАМа.

Зинаида Плотникова приехала на БАМ в 1977 году, начинала киномехаником, затем стала машинистом экскаватора. Она награждена орденом Трудового Красного знамени и продолжает жить в Верхнезейске, где зимняя температура в -50°C является нормой. 

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Военный БАМ» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске у зрителей появится уникальная возможность побывать на всех точках БАМа, где трудятся военные железнодорожники, а также узнать больше о том, как военнослужащие справляются с суровыми погодными условиями на стройке.

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