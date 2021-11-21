Военнослужащие показали систему контроля строительством БАМа

За ходом модернизации военными железнодорожниками Байкало-Амурской магистрали, где сегодня трудится более полутора тысяч военнослужащих, круглосуточно следят веб-камеры и специальные группы на местах, доклады от которых поступают вышестоящему руководству в Национальный центр управления обороны. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал руководитель штаба строительства БАМа, начальник управления железнодорожных войск ВВО Андрей Козлов.

«По состоянию на сегодняшний день более полутора тысяч военнослужащих выполняют поставленные задачи по строительству. Управление стройкой происходит через развернутые оперативные группы на местах выполнения поставленных задач, через штабы руководства. Вся информация собирается здесь, на нашем штабе, и по каналам связи докладывается вышестоящему руководству», - объяснил руководитель штаба строительства БАМа.

По словам начальника управления железнодорожных войск ВВО, по завершению строительства новых разъездов на БАМе, пропускная способность магистрали вырастет в несколько раз, так как поезда перестанут останавливаться на узких местах железной дороги.

«Грузопоток увеличится в разы. Потому что, как пример, достаточно напряженный участок у нас на перегоне Улак - Верхнезейск, как раз перед мостом через Зейское водохранилище. Именно здесь вот как раз находится бутылочное горло. Скапливается большое количество подвижного состава. Поэтому здесь будет достаточно большой, протяженный построен разъезд», - рассказал Андрей Козлов.

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