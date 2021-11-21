Железнодорожники рассказали о появлении рекордно мощных локомотивов на БАМе

Новые тепловозы создаются для нужд модернизированной Байкало-Амурской магистрали, они станут самыми мощными локомотивами в России, способными везти 7100 тонн груза. При их создании были проведены консультации с машинистами, которые перевозят грузы по БАМу. Как заявил в эфире программы «Военная приемка» начальник отдела сопровождения серийной продукции Брянского машиностроительного завода Руслан Голуб, при создании тепловоза были учтены пожелания всех железнодорожников БАМа.

«Этот проект мы начинали с того, что мы начали изучать рынок, место эксплуатации. На протяжении полутора - двух лет наши конструктора ездили по всему БАМу, начиная от Байкала и заканчивая Тихим океаном в Ванино. На каждой станции и я был, мы обследовали, какие условия для обслуживания и консультации, где-то машинисты нам давали свои предложения, что учесть на новых локомотивах», - рассказал представитель завода.

Руслан Голуб отметил, что на новом локомотиве сильно увеличен запас хода, теперь он может проходить без остановок 3000 километров благодаря модернизации топливных баков, что позволяет пройти 2/3 Байкало-Амурской магистрали. Также в кабине машиниста теперь установлены удобные кресла, отопления и ЖК-экраны.

«Мы реализовали то, что мы увеличили емкость топливных баков и песочных бункеров. Это позволит локомотиву двигаться без остановки в течение 3000 километров. Это сказалось очень важным для выбора сервисных локомотивных депо на участке, когда идет локомотив, то есть сократить время на обслуживание», - объяснил начальник отдела сопровождения завода.

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