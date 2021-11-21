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Депутат, показавший Зеленскому неприличный жест, объяснил свой поступок

Иван Линдеманн
00:39 21.11.2021
Депутат, признав импульсивность поступка, добавил, что рассматривать случившееся необходимо в контексте событий.
Депутат, показавший Зеленскому неприличный жест, объяснил свой поступок
© Фото: Str globallookpress
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Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос, который показал неприличный жест в сторону главы государства Владимира Зеленского на заседании парламента, объяснил свой поступок. По словам Лероса, это было спонтанным импульсивным решением.

Депутат, признав импульсивность поступка, добавил, что рассматривать случившееся необходимо в контексте событий. По словам Лероса, ему отключали микрофон.

«Однозначно, это было импульсивным решением в тот момент. Но я считаю, что это надо рассматривать в контексте тех событий, которые происходили до: потому что когда мне неоднократно выключали микрофон, не давали критиковать Зеленского, офис президента», - рассказал депутат в эфире украинского «Пятого канала».

Инцидент, о котором идет речь, произошел 4 ноября. Гео Лерос с трибуны парламента критиковал президента Зеленского, однако в какой-то момент спикер Рады Руслан Стефанчук отключил ему микрофон. После этого депутат показал главе государства неприличный жест и покинул место выступления.

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