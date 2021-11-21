В стране и мире Случайный выстрел вызвал панику в аэропорту Атланты Анна Касаткина В воздушной гавани заявили, что опасности для пассажиров и сотрудников нет. © Фото: Vino Wong globallookpress Читайте нас на: Случайный выстрел из пистолета вызвал панику в аэропорту Атланты в США. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что люди в страхе пробросались на пол. Как сообщили в аэропорту, случайный выстрел прозвучал около 13.30 (21.30 мск). «В зоне досмотра случайно выстрелило оружие. В аэропорту нет активного стрелка. На месте происшествия работает полиция», - говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter. Там также подчеркнули, что опасность для пассажиров и сотрудников отсутствует, аэропорт продолжил работать в обычном режиме после разрешения от властей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика