Случайный выстрел вызвал панику в аэропорту Атланты
В воздушной гавани заявили, что опасности для пассажиров и сотрудников нет.
© Фото: Vino Wong globallookpress
Случайный выстрел из пистолета вызвал панику в аэропорту Атланты в США. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.
На кадрах видно, что люди в страхе пробросались на пол.
Как сообщили в аэропорту, случайный выстрел прозвучал около 13.30 (21.30 мск).
«В зоне досмотра случайно выстрелило оружие. В аэропорту нет активного стрелка. На месте происшествия работает полиция», - говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.
Там также подчеркнули, что опасность для пассажиров и сотрудников отсутствует, аэропорт продолжил работать в обычном режиме после разрешения от властей.