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Случайный выстрел вызвал панику в аэропорту Атланты

Анна Касаткина
00:04 21.11.2021
В воздушной гавани заявили, что опасности для пассажиров и сотрудников нет.
Случайный выстрел вызвал панику в аэропорту Атланты
© Фото: Vino Wong globallookpress
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Случайный выстрел из пистолета вызвал панику в аэропорту Атланты в США. Видеозапись с места происшествия появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, что люди в страхе пробросались на пол.

Как сообщили в аэропорту, случайный выстрел прозвучал около 13.30 (21.30 мск).

«В зоне досмотра случайно выстрелило оружие. В аэропорту нет активного стрелка. На месте происшествия работает полиция», - говорится в сообщении воздушной гавани в Twitter.

Там также подчеркнули, что опасность для пассажиров и сотрудников отсутствует, аэропорт продолжил работать в обычном режиме после разрешения от властей.

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