Письмо из Амерсфорта: как в Нидерландах возвращают имена пропавшим без вести солдатам СССР

Семья из Свердовской области 78 лет спустя обрела своего прадеда-фронтовика. В 1942 году Исай Минеев ушел на фронт, а через два месяца его семья получила извещение о том, что их отец и муж считается без вести пропавшим. И вот, спустя почти 80 лет, в маленькое село в Свердловской области на имя уже его правнучки приходит письмо из Нидерландов.

«Когда мы увидели фотографию, мы сразу поняли, что это наш дед, потому что он очень похож на моего деда. И в связи с тем, что здесь совпадает и имя жены, в этой карточке пленного, и место рождения, мы поняли, это наш дед. И тогда я уже сама написала Ремко Редингу», – рассказала Наталья Свалова, увидевшая своего прадеда впервые.

Ремко Рединг – журналист из голландского города Амерсфорт. На протяжении 23 лет он ищет информацию о погибших на его родной земле советских солдатах. Все началось в нулевых, когда по редакционному заданию Рединг готовил материал о кладбище, где похоронены красноармейцы. Он вышел на след первого без вести пропавшего и на свои деньги отправился в командировку в Крым. Тогда он толком не знал ни русского языка, ни куда и зачем едет. Шанс, что он отыщет родственников, сводился к нулю.

«Это был шок. Это было неожиданно. Это было прекрасно. Открыл дверь мужчина, который сказал, что он сын солдата, который лежит в Нидерландах. Это было невероятно, что через 55 лет я там стою как иностранец и рассказываю, что ваш отец лежит в Нидерландах. Такие большие эмоции. Очень трогательно», – поделился журналист.

Одна статья превратилась в дело его жизни. Уже больше 250 офицеров получили имена. Но работы остается много. Всего в земле Амерсфорта 865 советских военнослужащих. Часть из них нацисты до смерти пытали и уничтожили в местном концлагере.

«27 сентября 1941 года в Амресфорт прибыли эшелоны с советскими военнопленными, среди них были преимущественно узбекские военнопленные в возрасте до 35 лет. Их пригнали в Амерсфорт с одной целью – продемонстрировать голландскому народу недочеловеков», – объяснил главный специалист государственного архива РФ Николай Крючков.

Вторая группа солдат попала в страну после войны. Их тела доставили из Германии американцы. Союзники не желали хоронить красноармейцев на территории врага. Была вероятность, что имена российских военнослужащих сохранятся в архивах США. Так Ремко Рейденг вышел на Андрея Ключникова из Череповца – его дядя воевал на ленинградском фронте, домой так и не вернулся. Спустя десятилетия его могила была найдена в Амерсфорте, и все благодаря спискам из американских полевых госпиталей времен второй мировой.

«Американский майор медслужбы составлял список умерших. Зафиксировано на 7 мая 1945 года. Я делал запрос в Германию, пришел ответ – такая фамилия фигурировала в списке сотрудников угольной хашты в Шовен, это по-моему в поселке Люденшайт в Западной Германии», – рассказал Андрей Ключников.

Самое сложное – идентифицировать неизвестного солдата. Узники Амерсфорта получали уникальные номера, их указывали в свидетельстве о захоронении. Иногда фамилию удается вычислить по этим цифрам, иногда требуется генетическая экспертиза. На поиски может уйти как несколько месяцев, так и лет.

«Как вы понимаете, Андрей Иванов это не значит, что мы понимаем кто он. Поэтому я очень долго искал в архивах, сначала узнал, откуда они попали сюда. Потом я узнал, где он умер, где захоронили вначале, как умер, где был в лагере, какая судьба была в лагере», – пояснил Ремко Рейденг.

Сегодня бывший концлагерь – Советское Поле Славы. В его честь открыт фонд, где на содержание можно взять одну или несколько могил, за скромный взнос в 50 евро. Большинство опекунов – местные жители. На собранные деньги ухаживают за кладбищем, обновляют плиты и даже привозят родственников к месту захоронения героев.