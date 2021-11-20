Шторм, снегопад и «барическая пропасть»: как Москва бьет погодные рекорды

В субботу в Москве начнется мокрый снег с дождем и штормовой ветер, выпадет 14-16 мм осадков – почти четверть месячного объема. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 18-23 метров в секунду.

В центре погоды «Фобос» рассказали, что подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года крайне редки и фиксировались с 1948 года лишь трижды, не исключено, что будет побит рекорд 70-летней давности.

Синоптики утверждают, что снежный покров высотой 4-7 см, который сформируется после снегопада, сохранится до весны.

Обещают также «барическую пропасть» – рекордно низкое атмосферное давление. В субботу оно может опуститься до уровня в 718 миллиметров ртутного столба, таких значений в Москве еще не было за всю историю наблюдений. Почти на 30 единиц ниже нормы.