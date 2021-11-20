Военные РФ передали компьютеры школе с изучением русского в Сирии

Российские военнослужащие доставили в школу с изучением русского языка и культуры в провинции Деръа на юге Сирии компьютеры, оргтехнику, учебники русского языка и письменные принадлежности. Мероприятие организовано в рамках работы делегации межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в САР.

На коробках - герб Москвы, внутри - настоящее богатство для школы, ставшей центром изучения русского в городе Деръа. В том самом, с которого началась война одиннадцать лет назад. Точка, остававшаяся горячей очень долго, наконец, остыла благодаря российским военным переговорщикам.

Гостей встречают небольшим русскоязычным концертом. Мягкий арабский акцент делает его только милее. А некоторые дети, как Сали Алякрат, говорят чисто. Понятно, что так хорошо иностранный в школе язык не выучишь. У Сали мама из Татарстана, а папа - сириец. Они постеснялись камеры, но тоже пришли, когда узнали, что школу навестят российские военные из центра по примирению сторон, что бы передать гостинцы из России.

Русская жительница Деръа Мария провела в Сирии уже 30 лет. И последние годы были настоящим испытанием.

«У нас как раз попала ракета в дом, но сейчас уже восстанавливаем... Слава богу, все закончилось, мы садим цветы уже, все это убрали, все эти развалины», - рассказывает она.

Ее дочери - две уже взрослые девочки, улыбчивые и скромные. Вопреки всему. Одна из них, Лиана, выиграла художественный конкурс и призом стала поездка в Россию этим летом. О главном впечатлении - одним словом: «Зоопарк!».

А потом, уже после интервью, добавила: «И планетарий!». У них не было детства и теперь надо навертывать впечатления. О поездке в самых мелких подробностях знает весь класс. И мечтает.

«Поехать в Россию! Да, поехать! Зимой!», - кричат дети.

Технику, которую им передали из Москвы, будет достаточно, что бы по-новому организовать учебный процесс. Такую помощь здесь очень ценят.

«Мы начинали буквально с нескольких человек - здесь дети с седьмого класса выбирают между французским и русским. В каждом классе по пять-шесть человек выбирали русский. А сейчас у меня по два-три класса на таком уровне», - говорит преподаватель русского языка Оксана Гнем.

По 40-50 человек в каждом классе. Можно, конечно, оценить скептически - что такое пять ноутбуков для такого количества детей? Но тут не согласятся. С их помощью школьникам будут показывать фильмы на русском языке - они этого очень ждут.

Есть один очень интересный и существенный для школы, где преподается русский язык, нюанс - если открыть ноутбук, увидим русскоязычную клавиатуру. Это очень ценно, в Сирии - большой дефицит.