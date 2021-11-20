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Предупредительный огонь открыли на митинге против ковидных ограничений в Роттердаме

Иван Линдеманн
02:41 20.11.2021
Из-за столкновений закрыт центральный железнодорожный вокзал. В небо подняли полицейский вертолет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Роттердаме проходят массовые протесты против коронавирусных ограничений. Для разгона демонстрантов полицейские применяют водометы и дубинки. Также, как сообщает, Нидерландская телерадиовещательная корпорация, правоохранители открыли предупредительный огонь.

«Демонстрация привела к беспорядкам. В нескольких местах устроены пожары. Были зажжены фейерверки, и полиция сделала несколько предупредительных выстрелов. Есть травмы, связанные с выстрелами»,- говорится в сообщении полиции.

Из-за столкновений закрыт центральный железнодорожный вокзал. В небо над Роттердамом подняли полицейский вертолет.

Меры, связанные с распространением коронавируса, ввели в Нидерландах до 4 декабря. До этой даты магазины с товарами первой необходимости, аптеки, рестораны, кафе и бары будут закрываться в 8 часов вечера, салоны красоты и прочие магазины - в 6 часов вечера.

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