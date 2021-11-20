Фигуристы Бойкова и Козловский одержали победу на этапе Гран-при в Гренобле

Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли этап Гран-при во французском Гренобле. Российская спортивная пара в сумме двух программ набрала 216,96 балла (77,17+139,79).

Второе место заняли россияне Юлия Артемьева и Михаил Назарычев (205,15; 73,02+132,13), третьими стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (201,69; 70,15+131,54).

Бойкова и Козловский таким образом обеспечили себе место в финале соревнований. Ранее в финал Гран-при вышли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Бойкова и Козловский являются чемпионами России (2020), чемпионами Европы (2020) и бронзовыми призерами чемпионата мира (2021). Пара занимает второе место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Следующий этап Гран-при пройдет в Сочи с 26 по 28 ноября. После него будут определены все участники финала.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Майя Хромых взяла золотую медаль в турнире серии «Челленджер» в Варшаве. В сумме двух программ спортсменка получила 194,02 (69,24+124,78) балла.