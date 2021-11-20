«Спартак» уступил «Краснодару» в выездном мачте 15-го тура РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли на домашнем стадионе московский «Спартак» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Счет в игре был открыл после точного удара нападающего «быков» Джона Кордобы. Ответного мяча зрителям на трибунах пришлось ждать до самого конца первого тайма. Форвард москвичей Александр Соболев со второй попытки реализовал пенальти. Первую, которую отразил голкипер хозяев Матвей Сафонов, судья не засчитал из-за слишком раннего выхода вратаря за линию ворот.

Победную точку «Краснодар» поставил также с пенальти, который уверенно реализовал Гжегож Крыховяк на 61-й минуте. После 16-го тура южане занимают пятое место в турнирной таблице с 24 очками, «красно-белые» замыкают первую десятку с 19 баллами в своем активе.