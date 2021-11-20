Российская фигуристка Хромых заняла первое место на турнире в Польше

Российская фигуристка Майя Хромых взяла золотую награду на турнире серии «Челленджер» в Варшаве.

По сумме двух программ спортсменка получила 194,02 (69,24+124,78) балла, второе место заняла представительница Эстонии Нина Петрокина (188,86; 64,92+123,94). Бронзовую награду завоевала Екатерина Куракова из Польши (187,80; 63,03+124,78).

Майя Хромых является серебряным призером этапа Гран-при в Италии (2021) и финала Кубка России (2021), передает ТАСС.

Несколькими днями ранее российская фигуристка Камила Валиева одержала победу с мировыми рекордами в произвольной программе и по общей сумме баллов в женском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при в Ванкувере - Skate Canada.

За произвольную программу Валиева получила 180,89 балла и в сумме набрала 265,08. Ей удалось побить собственные мировые рекорды (174,31 и 249,24), которые она установила 10 октября.