Спикеру польского Сената прислали посылку со взрывчаткой

Спикер Сената польского парламента Томаш Гродский получил посылку, в которой находилось письмо с угрозами и взрывчатые вещества. Об этом политик рассказал на своей странице в Twitter.

«На мое имя в Сенат пришла посылка - письмо с угрозой смерти и взрывчатое вещество. Посылку приняли ответственные службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать виновного», - написал Гродский.

Томаш Гродский является оппозиционным политиком к правящей партии, как и большинство других членов Сената.