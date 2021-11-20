Пентагон перебросил в Грецию десятки вертолетов и сотни бронемашин

Крупнейшая высадка американских войск на севере Греции. В порт Александруполис доставили 120 вертолетов и тысячу боевых машин из-за океана. А еще личный состав.

Сообщается, что оттуда военные и техника отправятся на учения в страны Восточной Европы. Специалисты уже назвали эту операцию одной из самых крупных военных миссий США.

Она направлена на усиление американского присутствия на Балканах и в Черном море. В Минобороны России заявили, что подобные маневры являются дестабилизирующим фактором в регионе.