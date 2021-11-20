Дождь из купюр: выпавшие из инкассаторской машины доллары попали на видео
Водители-очевидцы происшествия бросили свои авто прямо на проезжей части и принялись помогать инкассаторам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Siggy Tv, youtube
Тысячи долларов высыпались на дорогу в США. Дождь из зеленых купюр парализовал движение на трассе в Калифорнии. Тысячи долларов высыпались на дорогу из проезжающей мимо инкассаторской машины.
Водители, очевидцы происшествия, не смогли остаться равнодушными. Они бросили свои автомобили прямо на проезжей части и принялись за уборку. Инкассаторам ничего не оставалось, как вызвать полицию.
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