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Дождь из купюр: выпавшие из инкассаторской машины доллары попали на видео

Виктория Ивашечкина
19:22 20.11.2021
Водители-очевидцы происшествия бросили свои авто прямо на проезжей части и принялись помогать инкассаторам.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Siggy Tv, youtube
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Тысячи долларов высыпались на дорогу в США. Дождь из зеленых купюр парализовал движение на трассе в Калифорнии. Тысячи долларов высыпались на дорогу из проезжающей мимо инкассаторской машины.

Водители, очевидцы происшествия, не смогли остаться равнодушными. Они бросили свои автомобили прямо на проезжей части и принялись за уборку. Инкассаторам ничего не оставалось, как вызвать полицию.

© Siggy Tv, youtube

Вместе с ней приехали и сотрудники ФБР. Только они смогли остановить безумство на дороге. Двоих жадных до наживы задержали на месте. К тем, кто успел скрыться, силовики обратились через соцсети и СМИ и призвали все вернуть добровольно.

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