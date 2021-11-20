Любимец зрителей и вечный борец за жизнь: каким запомнится публике народный артист Валерий Гаркалин

Не стало Валерия Гаркалина. Народный артист, подлинно всероссийскую славу получил после выхода картины Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Гаркалин сыграл там сразу четырех персонажей. После которых его жизнь уже не была прежней. Хотя были и другие большие роли.

В октября 67-летний актер попал в больницу, из которой так и не вышел. Коронавирус. О человеке, которого не хотели принимать в театральном училище, а зрители приняли и полюбили.

Так сбылась мечта Валерия Гаркалина о большом экране. Ему было 40, когда он впервые получил главную роль в фильме. Судьбоносной стала картина Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Актер сыграл сразу четыре главных персонажа: братьев-близнецов, которые не знали друг о друге.

Большинство зрителей знают о Гаркалине исключительно по комедийным ролям. Но в жизни актеру часто было не до смеха. В театральных ему говорили, что он неинтересный типаж. И не принимали на обучение. К тому же, Валерий прихрамывал. Еще младенцем перенес полиомиелит.

Он рос в обычной рабочей семье, мама - кассир в столовой, отец работал в гараже. Валера после школы пошел слесарем на завод, потом служил в армии. Об этом он рассказал в эфире «Звезды» в программе «Дембельский альбом».

Именно на службе понял, что хотел бы играть на сцене. И даже когда оставался без приглашений на съемки, он не сдавался и продолжал в себя верить. Он добился приема в музыкальное училище имени Гнесиных, позже окончил и ГИТИС. В итоге, на счету народного артиста порядка сотни проектов, но звездная жизнь началась с «Ширли-Мырли», потом были и «Ландыш Серебристый», и «Бедная Саша». Все киноленты с его участием сразу же становились популярными. Востребован актер был и на театральной сцене.

Во второй раз актер оказался между жизнью и смертью в 2008 году. За это год он перенес два инфаркта. Один из них случился на гастролях в Литве. Актер рухнул на пол в одном из театров. Спустя десять лет, в 2018-м, врачи спасали его от пневмонии. Болезнь протекала с оcложнениями. Он заново учился ходить, разговаривать и не позволял себя жалеть.

В начале октября этого года стало известно о новой госпитализации артиста с диагнозом коронавирус. Коллеги о заболевании знали. Говорили, что из-за хронических проблем с сердцем болезнь протекает тяжело. Но до последнего надеялись, что все обойдется.

И хотя в последние годы он все реже появлялся на сцене, актриса Ирина Лачина успела поработать с Гаркалиным на гастролях этой весной. Они ездили в Тюмень со спектаклем-комедией, где у народного артиста была главная роль.

Гаркалина решили ввести в медикаментозную кому. Он был в тяжелом состоянии в реанимации. Сообщалось о полном поражении легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, скончался этим утром.