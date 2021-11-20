Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Любимец зрителей и вечный борец за жизнь: каким запомнится публике народный артист Валерий Гаркалин

Виктория Ивашечкина
Дария Сенникова
15:11 20.11.2021
В октябре знаменитый 67-летний артист попал в больницу с коронавирусом, из которой так и не вышел.
Любимец зрителей и вечный борец за жизнь: каким запомнится публике народный артист Валерий Гаркалин
© Фото: Natalya LoginovaRussianLook, globallookpress
Читайте нас на:

Не стало Валерия Гаркалина. Народный артист, подлинно всероссийскую славу получил после выхода картины Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Гаркалин сыграл там сразу четырех персонажей. После которых его жизнь уже не была прежней. Хотя были и другие большие роли.

В октября 67-летний актер попал в больницу, из которой так и не вышел. Коронавирус. О человеке, которого не хотели принимать в театральном училище, а зрители приняли и полюбили.

Так сбылась мечта Валерия Гаркалина о большом экране. Ему было 40, когда он впервые получил главную роль в фильме. Судьбоносной стала картина Владимира Меньшова «Ширли-Мырли». Актер сыграл сразу четыре главных персонажа: братьев-близнецов, которые не знали друг о друге.

Большинство зрителей знают о Гаркалине исключительно по комедийным ролям. Но в жизни актеру часто было не до смеха. В театральных ему говорили, что он неинтересный типаж. И не принимали на обучение. К тому же, Валерий прихрамывал. Еще младенцем перенес полиомиелит.

Он рос в обычной рабочей семье, мама - кассир в столовой, отец работал в гараже. Валера после школы пошел слесарем на завод, потом служил в армии. Об этом он рассказал в эфире «Звезды» в программе «Дембельский альбом».

Именно на службе понял, что хотел бы играть на сцене. И даже когда оставался без приглашений на съемки, он не сдавался и продолжал в себя верить. Он добился приема в музыкальное училище имени Гнесиных, позже окончил и ГИТИС. В итоге, на счету народного артиста порядка сотни проектов, но звездная жизнь началась с «Ширли-Мырли», потом были и «Ландыш Серебристый», и «Бедная Саша». Все киноленты с его участием сразу же становились популярными. Востребован актер был и на театральной сцене.

Во второй раз актер оказался между жизнью и смертью в 2008 году. За это год он перенес два инфаркта. Один из них случился на гастролях в Литве. Актер рухнул на пол в одном из театров. Спустя десять лет, в 2018-м, врачи спасали его от пневмонии. Болезнь протекала с оcложнениями. Он заново учился ходить, разговаривать и не позволял себя жалеть.

В начале октября этого года стало известно о новой госпитализации артиста с диагнозом коронавирус. Коллеги о заболевании знали. Говорили, что из-за хронических проблем с сердцем болезнь протекает тяжело. Но до последнего надеялись, что все обойдется.

И хотя в последние годы он все реже появлялся на сцене, актриса Ирина Лачина успела поработать с Гаркалиным на гастролях этой весной. Они ездили в Тюмень со спектаклем-комедией, где у народного артиста была главная роль.

Гаркалина решили ввести в медикаментозную кому. Он был в тяжелом состоянии в реанимации. Сообщалось о полном поражении легких. Артист находился на ИВЛ и, не приходя в себя, скончался этим утром.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.