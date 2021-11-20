Умер актер театра и кино Георгий Шахет

После тяжелой и продолжительной болезни умер российский актер театра и кино Георгий Шахет. О трагедии сообщил Союз кинематографистов. Актер умер еще 14 ноября, но известно об этом стало сегодня.

«Георгий Осипович отличался дружелюбным характером, требовательностью к себе и коллегам. Режиссеры, особенно телевизионных проектов, любили с ним работать», - сказано в некрологе на официальном сайте Союза кинематографистов.

Зрителю Георгий Шахет известен по своим ролям в фильмах «Стоянка - три часа», «Кабачок «13 стульев», «Капабланка», «Диверсант. Конец войны», «Есенин» и других. Артист умер на 76-ом году жизни, причины смерти не называются.