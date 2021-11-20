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Врач оценил сообщения о «маскировке» COVID-19 под четыре другие болезни

Роман Захаров
13:29 20.11.2021
Специалист Тимур Пестерев напомнил, что коронавирус имеет множество симптомов, схожих с симптомами других заболеваний.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Pixabay
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Коронавирус - это инфекция, симптомы которой схожи с симптомами многих других заболеваний. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев, отметив, что каких-либо уникальных проявлений COVID-19 не имеет.

При этом специалист подчеркнул, что коронавирусная инфекция у детей в последнее время может проявляться в виде желудочно-кишечных расстройств.

«Сам коронавирус не выражается какими-то характерными только для него проявлениями. Это температура, это случаи потери обоняния и т.д. Набор симптомов, которые по отдельности и по совокупности характерны для очень многих заболеваний. Что касается детей, у них действительно чаще встречаются вне легких какие-то кишечные проявления. Поэтому, под общую черту можно много групп заболевания подвести... У COVID-19 нет патогномоничных симптомов для него. У COVID-19 нет симптомов характерных только для него и ни для какого другого заболевания более», - рассказал медик.

Пестерев также прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что коронавирус у детей стал маскироваться под четыре других заболевания. Так, он напомнил, что у данной инфекции нет присущих только ей проявлений, и подчеркнул, что если смотреть на симптоматику, то перечень таких болезней можно расширить.

«У детей многие заболевания протекают по совершенно иной схеме, чем у взрослых. Поэтому, если говорить о группах болезней, под которые стал "маскироваться" коронавирус, я бы расширил эти группы. Если мы говорим о кишечном гриппе - там все очень похоже. Те же лихорадка, вялость, боль в мышцах, суставах, головная боль, ну и, соответственно, диарея, тошнота, рвота. Если мы про менингоэнцефалит говорим, то там опять температура, тошнота и рвота может быть. Немного светобоязнь, звукобоязнь, онемение мышц шеи и т.д. Про аппендицит - понятно, что там боль в животе, температура также высокая... Чисто теоретически, все эти заболевания можно подвести под коронавирус. Самих заболеваний очень много, а симптомов у них еще больше», - объяснил свою позицию врач-эксперт.

Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что в последнее время при заражении детей коронавирус начал «маскироваться» под другие болезни. Это, по его словам, кишечный грипп, системный васкулит (воспаление кровеносных сосудов), менингоэнцефалит и аппендицит, пишет «КП».  

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