Путин подписал указ о награждении Патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций.
«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», - сказано в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.
Сегодня же в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Путина с главой РПЦ, посвященная 75-летию церковного деятеля. В ходе встречи российский лидер, в частности, заявил, что голос церкви снова приобрел в России огромное значение, и во многом это результат пасторского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.