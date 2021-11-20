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Путин подписал указ о награждении Патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного

Роман Захаров
12:35 20.11.2021
Владимир Путин встретился с патриархом в Екатерининском зале Кремля по случаю 75-летия церковного деятеля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Russian Government, Globallookpress
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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Патриарха Кирилла орденом Андрея Первозванного за вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций. 

«За выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами наградить орденом Святого апостола Андрея Первозванного Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)», - сказано в тексте указа, размещенного на сайте главы государства.

Сегодня же в Екатерининском зале Кремля состоялась встреча Путина с главой РПЦ, посвященная 75-летию церковного деятеля. В ходе встречи российский лидер, в частности, заявил, что голос церкви снова приобрел в России огромное значение, и во многом это результат пасторского служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

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