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«Остановите ЭКОцид»: как встретили международный климатический саммит в Шотландии

Диана Сирази
00:01 02.11.2021
Главной темой встречи стали выброс парниковых газов и глобальное потепление.
© Видео: ТРК "Звезда", youtube Bill Gates, youtube Chris Pearsall Commercial Photography © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более ста глав государств обсудили проблему глобального потепления в шотландском Глазго, где стартовал 26 климатический саммит. С трибун звучали пламенные речи, идеи борьбы с главным врагом – парниковым эффектом – казались разумными. Однако далеко не все верят словам наделенных властью защитников природы и встречают их крайне нерадушно.

«Остановите ЭКОцид» – это главный лозунг протестующих эко-активистов. Митингами «За зеленую жизнь» Глазго встречает мировых лидеров, в Шотландии стартует главная конференция по климату. На саммите обсудят, как бороться с глобальным потеплением. Этот вопрос участники встречи ставили еще в Париже в 2015 году, и последние 6 лет оказались самыми теплыми в истории наблюдений за климатом.

«Я был со многими из вас в Париже шесть лет назад, когда мы с вами решили остановить рост температуры, и все это только "бла, бла, бла "», – заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Зеленая идеология категорична: СО 2 – главный виновник роста температуры на планете. Выбросы углекислого газа усиливают «парниковый эффект», это и есть причина глобального потепления. Однако все громкие разговоры о сокращении вредных выбросов остаются разговорами.

«К решению некоторых эко-проблем мы должны приступить немедленно», – призвал президент США Джо Байден.

Бронированный лимузин Байдена, на котором он прибыл на G20, потребляет в 10 раз больше бензина, чем обычный легковой автомобиль, оправдывая свое прозвище Beast, в переводе с английского – чудовище. В кортеже президента США – 85 машин. Для саммита, одна из главных тем которого – климат, – выбор и, правда, сомнительный.

Еще одни защитники природы и борцы с глобальным потеплением – Билл Гейтс и Джефф Безос. Билл Гейтс финансирует проекты солнечных установок и производство геотермальных электростанций, вырабатывающих энергию. И не забывает про пламенные речи.

«В год мир выбрасывает более 51 миллиарда тонн парниковых газов, и, если мы продолжим это делать, то последствия для жизни людей будут катастрофическими», – отметил Гейтс в видеоролике, который он выложил на своем канале в Youtube.

Однако, кажется, предприниматель уже забыл, о чем говорил, и стал мишенью для эко-активистов. Все началось с закрытой вечеринки на роскошной суперяхте «Лана». Так Гейтс отмечал свое 66-летие на турецком побережье. Поздравить друга на вертолете прилетел и миллиардер Джефф Безос. На аренду яхты основатель Microsoft потратил два миллиона долларов, но обвинили его не в расточительстве, а в приближении глобального потепления. По подсчетам защитников природы, 107-метровая яхта выделяет в атмосферу 19 тонн углекислого газа в день и всего за 4 часа судно сожгло 70 литров горючего – непоправимый углеродный след.

Пролив Ламанш, по которому проходит граница между Францией и Великобританией, стремительно наполняется нечистотами. Фотограф Крис Пирсал выложил ролик, где ускорил 49 часов непрерывной съемки до нескольких минут. Британия в курсе катастрофы, но парламент отклонил закон, запрещающий слив сточных вод в открытое море. В это же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите в Глазго рассказывает, как нужно беречь природу.

«Человечество слишком долго смотрело на часы климатического изменения, нам нужно действовать прямо сейчас. Если сегодня мы не отнесемся серьезно к климатическим изменениям, то завтра нашим детям будет уже поздно что-то делать», – подчеркнул премьер.

Пока одни говорят, другие – делают. Так активисты из 40 разных стран объединились и договорились, будут путешествовать только поездом.

«Нам нужны более быстрые поезда, чтобы больше выбирали поезда а не самолеты, это поможет сократить количество выбросов», – сказал волонтер проекта Тим ван дер Деуре.

Пока «зеленой» ни западная, ни европейская экономика не стала. И разговоры о сокращении объема вредных выбросов и то, как политики ведут себя на деле, – вещи не всегда совместимые.

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