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Минтруд уточнил правила предоставления выплат малообеспеченным россиянам

Майя Мусиенко
09:59 19.11.2021
Речь идет о ежемесячных пособиях на детей и выплат беременным.
Минтруд уточнил правила предоставления выплат малообеспеченным россиянам
© Фото: Polina Tankilevitch, Pexels
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В Минтруде подготовили проект для уточнения условий выплаты пособий с низкими доходами. Поправки касаются в том числе правила нулевого дохода для беременных женщин, а также учета имущества, находящегося под арестом или в розыске.

Текст проекта был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к нему отмечается, что речь в документе идет о ежемесячных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет и от восьми до семнадцати лет. Кроме того, проект касается россиянок, которые встали на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

В проекте перечислены новые виды сведений и документов, которые необходимы для назначения выплат.

«Проектом постановления в целях социальной защиты малоимущих, беременных женщин предусматривается освобождение их от действия правила нулевого дохода в случае, если срок беременности шесть и более месяцев расчетного периода», - цитирует пояснительную записку РИА Новости.

Кроме того, к основаниям для прекращения выплат был добавлен случай обращения гражданина, который получает соответствующее пособие в одном субъекте, за назначением его в другом после перемены места жительства.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России потребует выделения из бюджета 30 млрд рублей.

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