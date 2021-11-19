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Награда за профессионализм: как прошла церемония вручения премии «Медиа-АС 2021»

Роман Захаров
07:20 19.11.2021
В числе лауреатов премии оказались журналисты «Звезды», которых лично поздравили министр обороны РФ и его заместитель.
Награда за профессионализм: как прошла церемония вручения премии «Медиа-АС 2021»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве вручили премии  «Медиа-АС 2021». Торжественная церемония состоялась в Национальном центре управления обороной. Там собрались журналисты со всей страны. Лучшие из лучших - победители окружных этапов Всероссийского фестиваля прессы, который проводит  Министерство обороны. Организовать его семь лет назад предложил глава МО РФ Сергей Шойгу.

«Ваша работа, она почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг. Это все ваша работа. Мы стали для вас открытыми, мы доверили вам, доверились, и вы это доверие оправдали. Поэтому спасибо вам за это, за вашу работу. У нашей армии есть лицо, есть сила. Есть люди, которые не только на этих экранах, но и в других местах выполняют свои задачи. Мы видели только часть работы, которую делают наши ребята. А вы находитесь рядом с ними. Не помогаете, а вместе с ними выполняете работу», - сказал министр обороны России на церемонии вручения премии.

Среди победителей - журналисты «Звезды». Ведущая итоговой программы «Главное» Ольга Белова стала лауреатом в номинации «Лучшие кадры». За документальный фильм «Сирия. Путь к миру» ее лично наградил глава Минобороны России. 

А замруководителя военного ведомства Татьяна Шевцова вручила диплом победителям в номинации «Проект специального назначения» - нашим коллегам Ирине Лосик, Марии Осиповой и Кириллу Хандину. Они являются авторами фильмов «Дорога памяти» - об уникальном музее в подмосковном Алабине и о Главном Храме Вооруженных сил. 

«Для меня огромная честь получать эту награду. В эти два фильма мы вложили всю душу. Это мои любимые проекты. Было непросто, тяжело, но безумно интересно. Наш труд отмечен на таком высоком уровне. Надо было простым языком рассказать о простых вещах. Но они настолько фундаментальны, что и рассказывать о них нужно фундаментально», - сказала телеведущая Ирина Лосик.

Также на торжественной церемонии чествования победителей «Медиа-АС 2021» были вручены награды за укрепление боевого содружества и медаль имени фронтового корреспондента и писателя Константина Симонова. Это еще одна традиция фестиваля.

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