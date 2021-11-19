Армия В Москве завершился II Международный конкурс дирижеров имени Халилова Роман Захаров В четверг, 18 ноября, состоялась церемония награждения финалистов и заключительный Гала-концерт лауреатов соревнования. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В Москве с 14 по 18 ноября 2021 года в Российской академии музыки имени Гнесиных проходили очные туры II Международного конкурса дирижеров имени Валерия Халилова. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Среди конкурсных заданий были проведение репетиции с Кремлевским государственным оркестром при администрации президента Российской Федерации и представление одного музыкального произведения, которое выбиралось по жребию. Также конкурсанты продемонстрировали: аккомпанемент солисту-инструменталисту и оркестровое произведение; проигрывание подготовленного нотного материала. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В четверг, 18 ноября, состоялась церемония награждения финалистов и заключительный Гала-концерт лауреатов соревнования в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области Московского губернского театра под управлением главного дирижера - заслуженного артиста Московской области Сергея Пащенко. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Оценивало конкурсантов высокопрофессиональное жюри, в состав которого вошли известные российские и зарубежные дирижеры, деятели культуры и искусства и представители отечественных профильных вузов. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика