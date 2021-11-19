В Москве завершился II Международный конкурс дирижеров имени Халилова
В четверг, 18 ноября, состоялась церемония награждения финалистов и заключительный Гала-концерт лауреатов соревнования.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Москве завершился II Международный конкурс дирижеров имени Халилова
В четверг, 18 ноября, состоялась церемония награждения финалистов и заключительный Гала-концерт лауреатов соревнования.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
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