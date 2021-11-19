Жить в ковидной реальности: как проходит пятая волна пандемии в странах Европы

Пятая волна коронавируса, которая накрыла Европу, вынудила власти сразу нескольких стран ужесточать ограничения.

Так, в Германии уже с 25 ноября на работу и в общественный транспорт будут пускать только полностью привитых, а за подделку сертификата можно получить реальный тюремный срок - вплоть до пяти лет. Тотальный локдаун вводят в Австрии, в том числе для вакцинированных. В стране новый рекорд по заболевшим - свыше 15 тысяч человек за день.

Это уже четвертый за короткую историю пандемии общенациональный локдаун в Австрии. Непривитым выходить из дома разрешено в случае крайней необходимости. Ежедневно плюс 15 тысяч инфицированных. Отменяются занятия в школах и все развлекательные мероприятия.

Спасти Рождество во что бы то ни стало. Медики работают на пределе возможностей. В австрийском минздраве разрабатывают план на случай коллапса в отделениях интенсивной терапии - пациентов начнут сортировать. Это означает, что врачи будут выбирать, кому оказывать помощь, а кому нет. Последний раз подобные сценарии использовались в начале XX века, когда Европу захватил вирус «испанки».

Меры 2G - это новая модель социального существования. Впервые ее ввели в Германии. Заглавная буква G присутствует в двух словах - «вакцинированный» и «переболевший». Только при наличии одного из условий возможно свободное перемещение в музеях, театрах и ресторанах. Не исключают в ФРГ тотальный локдаун - регионы один за другим переходят в красную зону.

За минувшие сутки в Германии свыше 50 тысяч новых случаев заражения. По словам Ангелы Меркель, страна находится в режиме национальной чрезвычайной ситуации.

Последнюю пинту заказать не позднее полуночи. Ирландия, самая вакцинированная страна в Европе, вводит комендантский час на работу баров, ночных клубов и ресторанов. Уровень иммунизации жителей острова достиг 90%.

Великобритания, не единственное государство, где то и дело вспыхивают антиковидные протесты. И, как правило, после очередного такого шествия эпидемиологи фиксируют резкий всплеск заболеваемости. Нервы сдали у премьер министра Венгрии Виктора Орбана. Политик не стал церемонится с ковид-диссидентами.

Один за другим первые лица стран Евросоюза выступают на национальных эфирах с обращениями к народу. В Греции, еще одной стране, с минимальным количеством заражений, вводят ограничения для всех непривитых.

В стране начался локдаун для невакцинированных. Им запрещено посещать все закрытые помещения, кроме школы, церкви, больницы или аптеки.

Человечество мечтает вернуться к прежней жизни, но это время пока еще не наступило. Вирус мутирует, появляются новые, более опасные штаммы, и есть вероятность, что дельта - это не последний образец. Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон полагает, что источником новой версии ковида может стать Болгария. Ведь в стране до сих пор привиты всего 26% жителей.