Бесконечный кризис: почему Украина продолжает переживать политический шторм

Глава Минобороны Украины попросил Пентагон увеличить поставки вооружений и оказать помощь в защите в воздухе и на море.

Его заявления во время визита в Вашингтон приводит агентство Bloomberg. Главной темой переговоров нового украинского министра в США стало объединение «против российской агрессии». Ну а прошли они на фоне эскалации ситуации в Донбассе.

Там ВСУ нанесли очередной артиллерийский удар по территории ЛНР. Так, по последним данным, при обстреле села Долгое пострадала женщина, а ее дом оказался полностью разрушенным.

Пока известный голливудский актер и режиссер Шон Пенн выбирает места для будущих съемок, в луганском Первомайске не постановочные, а настоящие разрушения. В результате обстрела со стороны территории Украины здесь оказались серьезно повреждены сразу несколько зданий техникума, где в этот момент проходили занятия.

По данным народной милиции ЛНР, огонь в нарушение Минских соглашений вели из крупнокалиберной артиллерии. Об этом свидетельствует один из неразорвавшихся снарядов. Другой перебил водопровод - без воды осталась половина Первомайска.

А это опубликованные каналом «C-Span» кадры визита в Вашингтон всего лишь через две недели после назначения на пост министра обороны Украины Алексея Резникова. Уже после рукопожатия с Ллойдом Остином он вспоминает, что забыл надеть маску. Свою речь, видимо, из уважения к собеседнику, глава Вооруженных сил Украины произносят сначала на английском.

На переговорах речь уже идет об уже привычной российской агрессии, американской военной помощи и вступлении Украины в НАТО.

При этом в срыве нормандской встречи, которая на прошлой неделе должна была пройти в Париже, обвиняют именно Россию.

Для того, чтобы доказать всю несостоятельность этих обвинений, наш МИД даже пошел на беспрецедентный шаг. Опубликовал дипломатическую переписку Сергея Лаврова со своими европейскими коллегами.

Тем временем, изнутри Украину раздирают внутриполитические проблемы. Второй день под окнами Рады бушует митинг против почти двукратного увеличения цен на проезд, до 55 рублей.

В самом парламенте не выдерживает техника. Прямо во время заседания повалил дым из пульта для голосования. Тогда же выяснилось, что на работу не пришла почти половина народных избранников.

Главный внутриполитический скандал - задержание и арест американского бизнесмена Курта Россанса. Его обвиняют в подготовке покушения на министра аграрной политики Украины Романа Лещенко, который, якобы задолжал ему немалую сумму денег. Бытует и другая версия, что дело подстроил сам Лещенко, чтобы не возвращать долг.

Кроме этого, сегодня на Украине начали выплаты по тысяче гривен каждому, кто поставил прививку. Правда, потратить их на лекарства или оплату коммуналки будет нельзя. Что населению пришлось бы весьма кстати.

Дело в том, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за резкого повышения тарифов на электроэнергию, малые города Украины находятся под угрозой банкротства.