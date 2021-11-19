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Без права на ошибку: военные хирурги из Петербурга провели ребенку уникальную операцию на печени

Роман Закурдаев
19:51 19.11.2021
Операция, в ходе которой хирурги Военно-медицинской академии имени Кирова провели пересадку от взрослого донора, длилась шесть часов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Без права на ошибку отработали хирурги Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге. Они вернули к жизни ребенка с тяжелыми нарушениями функций печени. Девочка находилась в искусственной коме и уже не могла дышать без аппарата ИВЛ. Врачи решились пересадить орган от взрослого донора. После операции по пересадке печени она целых четыре дня не приходила в сознание. У 16-летней Сони до сих пор остаются катетеры для введения лекарств. Ей еще трудно говорить.

«Сейчас все хорошо. Состояние лучше, наверное, становится. Так говорят врачи», - сказала юная пациентка.

Родители девочки посменно дежурят в ее палате, хотя она уже уверенно встает и передвигается. Есть силы и на чтение, но больше всего ей сейчас хочется чего-нибудь вкусного.

«Маминой еды, может быть. И в какой-то момент захотелось сладкого», - призналась пациентка клиники госпитальной хирургии ВМА имени Кирова.

Хроническая болезнь спровоцировала внезапное нарушение работы печени, а именно быструю гибель ее клеток. Реанимация. Искусственная вентиляция легких. Кома. Состояние ребенка стремительно ухудшалось. Счет уже шел на часы. Врачи скрупулезно готовят к пересадке каждый сосуд донорской печени. Права на ошибку нет, ведь мельчайшее повреждение может привести к внутреннему кровотечению, а значит и к скорой смерти.  

«Здесь идет выделение сосудов, они очень тонкостенные. Полая вена, как папиросная бумага. Нужно отделить окружающие ткани от очень тонкой структуры. Это очень деликатная работа. Важно не повредить сосуд», - объяснил начальник отделения координации донорства Сергей Солдатов.

Все шесть часов, пока шла эта операция, казались родителям Сони бесконечными.

«Мы не спали всю ночь. Ждали звонка от Сергея Анатольевича, что прооперировали и мы не спали», - сказала мама девочки Наталья.

Операция прошла под руководством главного хирурга Военно-медицинской академии Богдана Котива. За техническую сторону трансплантации  врачи были вполне спокойны. Опасения были в другом - примет ли юный организм печень взрослого донора.

«Понимали, что идем в правильном направлении. Праздником было появление ясного сознания и было сложно объяснить девочке, что с ней произошло. Пришлось подключать психологов», - отметил заместитель начальника Военно-медицинской академии  по клинической работе Богдан Котив.

Под пристальным вниманием врачей Военно-медицинской академии девочка будет находиться весь период реабилитации. До операции Соня занималась волейболом, играла на скрипке - Вивальди ее любимый композитор, сочиняла стихи, писала истории в детективном жанре. Родители после школы уже советуют поступать в медицинский, а сама девочка хочет стать журналистом.

«Просто мне нравится писать. И я хочу пойти именно на издательское дело. И свою книгу выпустить», - заверила девочка.

Домой Соня сможет вернуться уже на этой неделе. Говорит, что особенно скучает по младшей сестре Василисе - ей всего 9 месяцев. А еще, как только появились силы, девочка задумала написать новый рассказ. И, возможно, на этот раз он будет о военных врачах.

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