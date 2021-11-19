Глава делегации в Вене раскритиковал слова Столтенберга о ядерном оружии

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о ядерном оружии на востоке Европы снова подтверждают, что в Брюсселе потеряна связь с реальностью. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, генсек НАТО должен понимать, какие последствия могут повлечь подобные заявления.

«Вместо того чтобы откликнуться на призыв России к деэскалации напряженности в Европе, главное должностное лицо Североатлантического альянса заявляет о том, что в ядерном плане НАТО еще ближе продвинется к границам нашей страны», - подчеркнул дипломат, передает РИА Новости.

По мнению Гаврилова, складывающаяся в Европе обстановка и без этого имеет взрывоопасный характер.

«Мы вынуждены принимать меры по защите и обеспечению своих интересов и своей безопасности», - добавил Гаврилов.

Ранее Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия не захочет предоставлять для этих целей свои территории.

Также генсек НАТО обратил внимание на роль ФРГ в урегулировании миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. Альянс НАТО приветствует усилия Германии, отмечая «шаги в правильном направлении».