Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На Гавайях нашли алкогольную реку

Светлана Иванова
16:53 19.11.2021
На пивоваренном заводе произошла утечка, и пиво текло в ручей, а затем в реку.
На Гавайях нашли алкогольную реку
© Фото: KEHN HERMANO, Pexels
Читайте нас на:

Реки Вайпио в американском штате Гавайи оказалась алкогольной. Местные жители пожаловались властям на сильный запах пива, который источал водоем, сообщает Country Music Nation.

«Иногда мы приходили сюда, создавалось впечатление, что здесь паб, который не открывал свои двери несколько дней», - поделился впечатлениями американец.

Проведенная экспертиза установила, что в воде содержится 1,2 процента алкоголя, а также 0,4 процента сахара, применяемого при изготовлении пива. После проведенного местным департаментом транспорта расследования выяснилось, что на пивоваренном заводе Paradise Beverages произошла утечка.

Представители компании не заметили неисправность, только после осмотра склада обратили внимание на трубы рядом с автомобильной дорогой. Пиво вытекало в ручей с другой стороны шоссе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:57 В стране и мире
Видео
Лавров назвал вопрос шведского журналиста про Запад неприличным
14:15 Армия
Видео
Шойгу доложил Путину об успешном российско-китайском авиапатруле над Японским и Восточно-Китайским морями
15:01 В стране и мире
Видео
Специалисты выяснили, откуда начался пожар в квартире Хлебниковой
13:50 В стране и мире
Видео
Редкое лунное затмение попало на видео
12:48 В стране и мире
В Кремле заявили, что НАТО обманула РФ, пообещав не расширять свою инфраструктуру на Восток
Популярное
Мясников перечислил провоцирующие тромбоз продукты
Видео
Опубликовано видео с места пожара в доме Марины Хлебниковой
В Китае рассказали, как онкология связана с мытьем посуды
СМИ назвали предварительную причину смерти актера Игоря Савочкина
Видео
Неопознанный светящийся объект над Ижевском попал на видео
Врач назвала самую опасную форму постковида для переболевших
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.