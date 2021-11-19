На Гавайях нашли алкогольную реку

Реки Вайпио в американском штате Гавайи оказалась алкогольной. Местные жители пожаловались властям на сильный запах пива, который источал водоем, сообщает Country Music Nation.

«Иногда мы приходили сюда, создавалось впечатление, что здесь паб, который не открывал свои двери несколько дней», - поделился впечатлениями американец.

Проведенная экспертиза установила, что в воде содержится 1,2 процента алкоголя, а также 0,4 процента сахара, применяемого при изготовлении пива. После проведенного местным департаментом транспорта расследования выяснилось, что на пивоваренном заводе Paradise Beverages произошла утечка.

Представители компании не заметили неисправность, только после осмотра склада обратили внимание на трубы рядом с автомобильной дорогой. Пиво вытекало в ручей с другой стороны шоссе.