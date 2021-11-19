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Путин утвердил новые правила обмена наличных без паспорта

Ян Брацкий
16:49 19.11.2021
Новый закон существенно упростит процедуру взаимодействия физлиц с кредитными организациями в части операций по обмену и замене банкнот.
Путин утвердил новые правила обмена наличных без паспорта
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
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Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, позволяющий банкам не требовать паспорт у посетителей при обмене, размене или замене поврежденных купюр и монет на сумму не превышающую 40 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе предусмотрены исключения на случай, когда у банковских работников возникают обоснованные подозрения, что данные операции с наличными осуществляются в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

При обмене банкнот на сумму более 40, но не свыше 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация клиента. В настоящее время пороговая сумма составляет 15 тысяч рублей.

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