Путин утвердил новые правила обмена наличных без паспорта

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, позволяющий банкам не требовать паспорт у посетителей при обмене, размене или замене поврежденных купюр и монет на сумму не превышающую 40 тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе предусмотрены исключения на случай, когда у банковских работников возникают обоснованные подозрения, что данные операции с наличными осуществляются в целях отмывания доходов или финансирования терроризма.

При обмене банкнот на сумму более 40, но не свыше 100 тысяч рублей предусмотрена упрощенная идентификация клиента. В настоящее время пороговая сумма составляет 15 тысяч рублей.