Командующий ВДВ проинспектировал строительство военного городка для десантников в Крыму

Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков проинспектировал строительство объектов инфраструктуры нового десантно-штурмового полка в Крыму.

Сдача объектов первой очереди запланирована на конец года. Командующий войсками осмотрел два общежития на 600 человек, столовую, площадку для размещения техники и контрольно-технический пункт.

Подрядчики заверили, что все объекты будут сданы вовремя. В следующем году строительство будет продолжено. В строй будут введены еще три солдатских общежития и парковая зона.

В 2022 году строительство будет продолжено, по результатам которого до конца будущего года в строй будут введены еще три солдатских общежития и полностью парковая зона.