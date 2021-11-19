Командующий ВДВ проинспектировал строительство военного городка для десантников в Крыму
Командующий войсками осмотрел два общежития на 600 человек, столовую, площадку для размещения техники и контрольно-технический пункт.
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Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков проинспектировал строительство объектов инфраструктуры нового десантно-штурмового полка в Крыму.
Сдача объектов первой очереди запланирована на конец года. Командующий войсками осмотрел два общежития на 600 человек, столовую, площадку для размещения техники и контрольно-технический пункт.
Подрядчики заверили, что все объекты будут сданы вовремя. В следующем году строительство будет продолжено. В строй будут введены еще три солдатских общежития и парковая зона.
В 2022 году строительство будет продолжено, по результатам которого до конца будущего года в строй будут введены еще три солдатских общежития и полностью парковая зона.