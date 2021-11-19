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Командующий ВДВ проинспектировал строительство военного городка для десантников в Крыму

Андрей Аркадьев
Игорь Крондо
15:55 19.11.2021
Командующий войсками осмотрел два общежития на 600 человек, столовую, площадку для размещения техники и контрольно-технический пункт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков проинспектировал строительство объектов инфраструктуры нового десантно-штурмового полка в Крыму.

Сдача объектов первой очереди запланирована на конец года. Командующий войсками осмотрел два общежития на 600 человек, столовую, площадку для размещения техники и контрольно-технический пункт.

Подрядчики заверили, что все объекты будут сданы вовремя. В следующем году строительство будет продолжено. В строй будут введены еще три солдатских общежития и парковая зона.

В 2022 году строительство будет продолжено, по результатам которого до конца будущего года в строй будут введены еще три солдатских общежития и полностью парковая зона.

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