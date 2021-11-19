В стране и мире Неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде Виктория Ивашечкина Личности нападавших, по последней информации, устанавливаются. © Фото: Scott Rodgerson, Unsplash Читайте нас на: Группа граждан ворвалась в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области. Охранник вызвала правоохранителей. «Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к (главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге) Зубаревой, нарушив нормальную работу управления», - передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона. Также уточняется, что охранник нажала «тревожную кнопку», но сотрудники Росгвардии группу неизвестных уже не застали. Сейчас их личности устанавливаются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика