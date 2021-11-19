Неизвестные ворвались в здание Роспотребнадзора в Волгограде
Личности нападавших, по последней информации, устанавливаются.
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Группа граждан ворвалась в кабинет главы Роспотребнадзора по Волгоградской области. Охранник вызвала правоохранителей.
«Минуя турникет и охрану, они пошли в кабинет к (главе Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольге) Зубаревой, нарушив нормальную работу управления», - передает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах региона.
Также уточняется, что охранник нажала «тревожную кнопку», но сотрудники Росгвардии группу неизвестных уже не застали. Сейчас их личности устанавливаются.