Каждый пятый с осложнениями: чем дельта-штамм коронавируса опасен для детей

Главную новогоднюю елку в этом году проводить опасно, по крайней мере - очно. Санитарные врачи рассказали о том, как детский организм реагирует на коронавирус - каждый пятый заразившийся ребенок получает осложнения.

Внезапный всплеск заболеваемости COVID-19 среди детей, который фиксировали в Москве последние два месяца, наконец, пошел на спад.

Доля таких пациентов сегодня даже меньше, чем год назад.

Но праздновать победу еще рано. Преобладающий в России коварный дельта-штамм у детей выдает себя за расстройство пищеварения, аппендицит и даже обморожения. В десять раз возросло число случаев поражения желудочно-кишечного тракта.

«В настоящее время новая коронавирусная инфекция протекает с кишечным синдромом. Высокая температура, многократная рвота, жидкий стул, боли в животе. При этом все анализы, которые берем на подтверждение или исключение кишечной инфекции, они все отрицают», - говорит заведующая инфекционным отделением Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Марина Павлова.

Наибольшую обеспокоенность у врачей вызывают дети в возрасте до года и с врожденными патологиями. У этой группы риска COVID-19 протекает максимально тяжело. Поражения центральной нервной системы внешне напоминают менингит. При поражении кожи - краснеют кончики пальцев. А гипервоспалительный синдром имитирует аппендицит и приводит к необоснованному хирургическому вмешательству.

Хорошая новость - летальность среди детей ниже, чем у взрослых. А вот болеют мальчики и девочки одинаково. В отличие от женщин, которые подвержены коронавирусу в полтора раза чаще мужчин.

Главный способ противостоять заражению - по-прежнему вакцинация. По данным Роспотребнадзора, заболевает лишь 2,5 процента от всех сделавших прививку. Хотя даже она, признают ученые, не гарантирует полной защиты.

«Мы должны помнить о том, что эффект вакцины тоже разнится. И мы говорим, что есть так называемые "неответчики" на вакцину. Их 3-5 процентов, и об этом следует помнить. Появились литературные данные о том, что у ряда пациентов через 45 дней снижается концентрация вируснейтрализующих антител», - отмечает заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Для получения QR-кода может потребоваться подтвердить высокий уровень антител. Таковым в правительстве, как передают источники, будут считать от 350 до 500 единиц по шкале Всемирной организации здравоохранения.

В Москве и области QR-коды теперь нужны, чтобы попасть на лекции в вуз.

А в Мурманской области документы с подтверждением вакцинации требуют в кафе горнолыжных центров. Исключение - пункт проката и, конечно, сама трасса.

В сложившейся ситуации отдых на свежем воздухе - пожалуй, лучший выбор. Социальная дистанция приобретает совсем другие масштабы. На десятки, иногда на сотни метров не встретишь ни одного человека.

Человечество должно смириться, что коронавирус будет с нами, скорее всего, постоянно. И, возможно, что это лишь первая в череде новых смертельных угроз. В сентябре в Индии зафиксирована вспышка вируса Нипах, который считается гораздо более серьезным, чем COVID-19. Но в отличие от него пока, к счастью, не передается от человека к человеку.